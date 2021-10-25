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«Почти без осадков»: синоптики рассказали москвичам о погоде 25 октября

Виктория Храменкова

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«Почти без осадков»: синоптики рассказали москвичам о погоде 25 октября
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Жителей Москвы и Подмосковья в понедельник, 25 октября, ожидает погода с переменной облачностью, почти без осадков. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице температура воздуха составит от плюс двух до плюс четырех градусов, ночью может похолодать до минус одного градуса.

В Московской области днем температура будет составлять от нуля до плюс пяти градусов, а ночью столбики термометров могут опуститься до минус четырех градусов.

Ветер будет дуть западный, со скоростью 6–11 метров в секунду. Возможны порывы до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба.

На улицах Москвы в понедельник, 25 октября, ожидается гололедица. Это связано с осадками, которые выпали накануне. При выходе из дома жителям столичного региона необходимо соблюдать осторожность.

Днем, 24 октября, синоптики рассказали москвичам о погоде в последние дни второго месяца осени. Также они прогнозировали, что самым неблагоприятным станет четверг. В этот день ожидаются сильные дожди. Температура воздуха под утро будет составлять около плюс 5 градусов. К середине дня ожидается потепление — до плюс 6–11 градусов.

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