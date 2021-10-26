Рита Дакота поделилась трогательными фото со дня рождения дочери

Фото: instagram.com/ritadakota

Дочери популярной певицы Риты Дакоты по имени Мия исполнилось четыре года. Фотографии с домашнего праздника в честь этого события звезда опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

По словам исполнительницы, несмотря на то что девочка приболела, праздник получился незабываемым. Поздравить именинницу пришла аниматор в образе Круэллы. Сама девочка также была одета в костюм этой героини, включая черно-белый парик.

— Ребенок был невероятно счастлив! — подписала Дакота фотографии.

Подписчики звезды присоединились к поздравлениям девочки, пожелав ей здоровья.

На празднике присутствовали нынешний возлюбленный певицы Федор Белогай и ее первый муж и отец Мии певец Влад Соколовский.

К слову, Влад в настоящее время готовится стать отцом во второй раз. Его новая возлюбленнаяпевица Ангелина Суркова находится на первых месяцах беременности. Этой радостной новостью со своими поклонниками Соколовский 25 октября поделился на странице в Instagram.