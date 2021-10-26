Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Рита Дакота поделилась трогательными фото со дня рождения дочери

Анастасия Колоскова

Общество
Рита Дакота поделилась трогательными фото со дня рождения дочери
Фото: instagram.com/ritadakota

Дочери популярной певицы Риты Дакоты по имени Мия исполнилось четыре года. Фотографии с домашнего праздника в честь этого события звезда опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

По словам исполнительницы, несмотря на то что девочка приболела, праздник получился незабываемым. Поздравить именинницу пришла аниматор в образе Круэллы. Сама девочка также была одета в костюм этой героини, включая черно-белый парик.

— Ребенок был невероятно счастлив! — подписала Дакота фотографии.

Подписчики звезды присоединились к поздравлениям девочки, пожелав ей здоровья.

На празднике присутствовали нынешний возлюбленный певицы Федор Белогай и ее первый муж и отец Мии певец Влад Соколовский.

К слову, Влад в настоящее время готовится стать отцом во второй раз. Его новая возлюбленнаяпевица Ангелина Суркова находится на первых месяцах беременности. Этой радостной новостью со своими поклонниками Соколовский 25 октября поделился на странице в Instagram.

Читайте также:
день рожденияРита Дакотадочка
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С любовью к настоящей книге

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

От смеха до слез есть только миг

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Комплексный подход

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Дерипаска создал прецедент

Александр Никонов
Александр Никонов

Ночь оживших знаменитостей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День первого снега

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Все мнения
О проекте