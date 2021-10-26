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Байден без маски покашлял в кулак и пошел обмениваться рукопожатиями

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
В мире
Байден без маски покашлял в кулак и пошел обмениваться рукопожатиями
Фото: Whitehouse

Американский президент Джо Байден на своем выступлении в Нью-Джерси нарушил эпидемические меры. Об этом сообщил канал FOX.

Байден находился без маски и покашлял в кулак. Затем сошел с трибуны и пошел здороваться с пришедшими на выступление людьми за руку. Маску он не надел, а незадолго до этого в его окружении выявили заболевшего COVID-19 человека.

Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас неделю назад подтвердил, что заболел коронавирусом, а за несколько дней до случившегося он контактировал с Байденом, отмечает телеканал.

До этого в США заявили, что Байден «жалко капитулировал» перед Россией. Из-за слабости американского лидера наблюдаются сразу два поражения Вашингтона во внешней политике — по энергетическому вопросу и размещению американских военных в странах Средней Азии.

Кроме того, популярность президента Соединенных Штатов Джо Байдена за первые девять месяцев на посту лидера страны пережила более стремительное падение, чем уровень поддержки любого другого американского президента со времен Второй мировой войны. Его рейтинг снизился на 11,3 процентных пункта (с 56 процентов до 44,7 процента). Отмечается, что такое снижение больше, чем показатели падения рейтинга десяти предыдущих президентов США.

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