Рядом со стадионом «Юность» появилось общественное пространство для жителей всех возрастов
Комплексное благоустройство стадиона «Юность» между корпусами школы № 1506 завершилось на северо-востоке Москвы.
Объект располагается по адресу улица Грекова, 11а, 11б.
В рамках работ специалисты привели в порядок пространство между корпусами образовательного учреждения, а также прилегающие дворовые территории.
Рабочие обновили искусственное покрытие стадиона, заменили трибуны и организовали рядом площадку для игры в баскетбол и волейбол.
Также на объекте сделали сцену для уроков на свежем воздухе и школьных мероприятий.
На спортивной площадке появились новые турники для тренировок, а также столы для игры в пинг-понг.
Для детей разных возрастов на территории появилась детская площадка с качелями и веревочным аттракционом, а для людей старшего возраста в зоне отдыха установили навесы, защищающие от осадков.
Лестничные спуски сделали комфортными для маломобильных граждан.
На территории высадили декоративные растения, а также облагородили газоны.
Недавно работы по благоустройству стартовали на территории от станции Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро «Сокольники» до одноименного парка. Об этом в пятницу, 15 октября, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.