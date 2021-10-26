Рядом со стадионом «Юность» появилось общественное пространство для жителей всех возрастов

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Россия, Москва, улица Грекова, 11А Карта всех событий

Комплексное благоустройство стадиона «Юность» между корпусами школы № 1506 завершилось на северо-востоке Москвы.

Объект располагается по адресу улица Грекова, 11а, 11б.

В рамках работ специалисты привели в порядок пространство между корпусами образовательного учреждения, а также прилегающие дворовые территории.

Рабочие обновили искусственное покрытие стадиона, заменили трибуны и организовали рядом площадку для игры в баскетбол и волейбол.

Также на объекте сделали сцену для уроков на свежем воздухе и школьных мероприятий.

На спортивной площадке появились новые турники для тренировок, а также столы для игры в пинг-понг.

Для детей разных возрастов на территории появилась детская площадка с качелями и веревочным аттракционом, а для людей старшего возраста в зоне отдыха установили навесы, защищающие от осадков.

Лестничные спуски сделали комфортными для маломобильных граждан.

На территории высадили декоративные растения, а также облагородили газоны.

Недавно работы по благоустройству стартовали на территории от станции Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро «Сокольники» до одноименного парка. Об этом в пятницу, 15 октября, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.