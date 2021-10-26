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Вассерман ответил Моргенштерну на заявление о бессмысленности Дня Победы

Ирина Игнатенко

Общество
Вассерман ответил Моргенштерну на заявление о бессмысленности Дня Победы
Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутат Госдумы и публицист Анатолий Вассерман осудил рэпера Моргенштерна за то, что он назвал День Победы несовременным поводом для гордости и пустой тратой денег. Он отметил, что категорически не согласен с молодым музыкантом.

— Я полагаю, кто не помнит о своих победах, тот обрекает себя на поражение. Алишер Моргенштерн, насколько я знаю, уже набрал в своей жизни достаточно много тяжких поражений. И, несомненно, наберет еще. Следовать его примеру не советую никому, — отметил он в комментарии ФАН.

Анатолий Вассерман добавил, что такие заявления рэпер делает лишь для того, чтобы привлечь к себе внимание, и призвал не воспринимать всерьез слова артиста.

Такого же мнения придерживается и депутат Государственной думы Михаил Романов. Он отметил в комментарии Life.ru, что так высказаться о Дне Победы мог только человек, который не изучал историю или плохо ее знает. Парламентарий добавил, что День Победы — праздник, объединяющий всех граждан нашей страны.

Ранее Моргенштерн во время интервью заявил, что праздновать День Победы уже бессмысленно. Как утверждает артист, победа в Великой Отечественной войне — это «круто», но необходимо «двигаться дальше» и праздновать новые победы и достижения.

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