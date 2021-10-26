На лекции в рамках проекта Urban.ON рассказали о строительстве московского метро

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Лекция «Заимствования Московского метрополитена, или чем отличается столичная подземка от метро других стран?» в рамках проекта «Urban.ON» прошла в «Доме на Брестской» 22 октября. О том, что нового узнали москвичи после этого мероприятия, рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

По его словам, проект был запущен в 2019 году. В 2021-м его спикером стал исследователь московской подземки, автор «Мостелеграмканала» Николай Мельников. Он поведал горожанам о зарождении столичного метрополитена, а также рассказал о преимуществах московской подземки по сравнению с другими мировыми метро.

— К 1930-м годам стало понятно, чем обусловлена необходимость метро для Москвы — город расширялся, и количество жителей столицы уже достигло двух миллионов человек, — начал свой рассказ специалист.

Он также поведал о том, какие способы строительства метро пришлось применять в Москве, чтобы решить проблемы с геологией.

На предыдущей лекции, которая состоялась весной, Мельников рассказывал о том, как жили строители метро, а также приоткрыл тайны о сложной экосистеме подземки.