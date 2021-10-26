Биофизик назвал условие, при котором удастся остановить новый штамм коронавируса АY.4.2

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При вакцинации 80 процентов населения в ближайшие два месяца новую мутацию коронавируса удастся сдержать. Такое мнение высказал доцент кафедры физики живых систем и кафедры биофизики МФТИ в Долгопрудном Олег Батищев.

— Новый штамм мутации коронавируса АY.4.2, которая зафиксирована в Москве и Подмосковье, — это ответвление дельта-штамма. Нашему региону нужно достичь уровня иммунизации хотя бы в 80 процентов к Новому году. Иначе рост заболеваемости не сдержать, — отметил он в комментарии изданию «Подмосковье сегодня».

По словам эксперта, один инфицированный в среднем заражает трех-четырех человек. Если хотя бы двое из них сделают прививку от коронавирусной инфекции, цепочка заражений прервется.

Батищев добавил, что новая мутация несет в себе такой же риск высокой смертности, так и «дельта».

25 октября Роспотребнадзор зарегистрировал три случая заражения новым вариантом штамма «дельта» коронавируса в Москве и Подмосковье.