В России за последние сутки обнаружены 36 446 новых случаев коронавируса

Фото: Pixabay

За сутки в России заразились коронавирусной инфекцией 36 446 человек. Об этом во вторник, 26 октября, сообщили в «Оперштабе Москвы».

При этом у восьми процентов не обнаружены клинические признаки заболевания. Количество смертельных случаев составило 1106. Российские врачи вылечили от коронавируса 26 973 пациента.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Всего за время пандемии в России заболели COVID-19 8 316 019 человек. Умерли от этой инфекции 232 775 пациентов, а полностью выздоровели — 7 213 584, говорится в сообщении Telegram-канала оперштаба.

До этого россиянам рассказали, как получить QR-код переболевшим коронавирусом. Им необходимо обязательно обратиться к врачу. Просто положительного ПЦР-теста недостаточно. Отмечается, что коммерческие клиники передают информацию о положительных тестах в Роспотребнадзор. Он проводит необходимые мероприятия и уведомляет человека о необходимости соблюдения самоизоляции, данные в медицинскую карту пациента он не вносит. Поэтому при коронавирусе в любой форме, от легкой до самой тяжелой, следует немедленно обратиться к врачу.