Россиянам рассказали, как получить QR-код переболевшим коронавирусом

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Чтобы получить QR-код и справку о заболевании коронавирусом необходимо обязательно обратиться к врачу. Просто положительного ПЦР-теста недостаточно. Об этом во вторник, 26 октября, рассказала руководитель Роспотребнадзора Марина Безбородова.

— Сдать тест и получить результаты — это не то же самое, что поставить диагноз. Диагноз ставит врач, поэтому чтобы появилась отметка на госуслугах, необходимо обратиться к врачу, который должен подтвердить диагноз. Если мы сдаем кровь, например проверяем уровень гемоглобина, то его результаты же не определяют окончательный диагноз, это может сделать только лечащий врач, — сообщила она порталу Myslo.

Отмечается, что коммерческие клиники передают информацию о положительных тестах в Роспотребнадзор. Он проводит необходимые мероприятияи уведомляет человека о необходимости соблюдения самоизоляции. о данные в медицинскую карту пациента он не вносит. Поэтому при коронавирусе в любой форме, от легкой до самой тяжелой, следует немедленно обратиться к врачу.

До этого министерство здравоохранения РФ утвердило единый стандарт сертификата о вакцинации против коронавирусной инфекции. Соответствующий приказ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 25 октября.

Документ вступит в законную силу 8 ноября 2021 года. Полученные до этого сертификаты переоформят на сайте госуслуг до 1 марта следующего года.

20 октября президент России Владимир Путин поддержал предложение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября в стране из-за ситуации с коронавирусом. Заработная плата работников в данный период, по его словам, должна быть сохранена.