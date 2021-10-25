Минздрав России утвердил единый формат сертификата о вакцинации против коронавируса

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Министерство здравоохранения РФ утвердило единый стандарт сертификата о вакцинации против коронавирусной инфекции. Соответствующий приказ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 25 октября.

Документ вступит в законную силу 8 ноября 2021 года. Полученные до этого сертификаты переоформят на сайте госуслуг до 1 марта следующего года.

— Утвердить: форму медицинской документации «Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией», — уточнили в Минздраве России.

1/2 Фото: Официальный интернет-портал правовой информации 2/2 Фото: Официальный интернет-портал правовой информации

До этого в департаменте здравоохранения столицы заявили, что город справляется со спросом на вакцинацию от коронавируса. В настоящий момент в Москве доступно 57 процентов мест для записи на прививку на две недели.

Уточняется, что вакцинация проводится с соблюдением мер безопасности, а для ускорения процедуры на места направлены дополнительные бригады медицинских работников.

Мэр Москвы Сергей Собянин с 28 октября по 7 ноября ввел в столице режим выходных дней с сохранением заработной платы.