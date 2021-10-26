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«Может возникнуть диабет»: врач объяснила, как ковид влияет на эндокринную систему

Анна Михалюк

Общество
«Может возникнуть диабет»: врач объяснила, как ковид влияет на эндокринную систему
Фото: Пресс-служба губернатора Московской области / Константин Семенец

Врач-эндокринолог Дарья Ладыгина рассказал о том, какой урон эндокринной системе может нанести коронавирус.

— Любой вирус может повлиять на работу эндокринной системы, и коронавирус не является исключением. Первый орган, который повреждается, — это поджелудочная железа. Особенно это характерно для дельта-штамма. Мы видим, что панкреатит возникает у каждого второго пациента, и часто страдает регулирование углеводного обмена, то есть выработка инсулина. Коронавирус может переводить предиабет в диабет, — рассказала доктор в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Также после перенесенного коронавируса могут страдать гипофиз и надпочечники. При применении гормональных препаратов, которыми лечат коронавирус, у пациента могут появиться слабость, пониженное давление, могут отсутствовать аппетит и возникать боли в суставах.

— У предрасположенных лиц к аутоиммунным заболеваниям после коронавируса может возникнуть подострый тиреоидит. Он сопровождается болями в области шеи, но бывает, что и без них. В этих случаях пациента могут мучить одышка, тревога, зябкость. Нужно сдать тиреотропный гормон, чтобы понять, в чем причина, — посоветовала специалист.

Ранее Елена Малышева рассказала, какие продукты нужно есть, чтобы избежать выпадения волос после коронавирусной инфекции.

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