Туристам рассказали, что будет доступно в Подмосковье во время нерабочих дней

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Экскурсии и зоопарки на открытом воздухе, а также заповедники и полузаполненные музеи будут доступны путешественникам в Московской области во время нерабочих дней, сообщает портал «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный комитет по туризму.

— В указанный период допускается проведение экскурсий на открытом воздухе, посещение музеев при общей вместимости не более 50 процентов, а также при наличии у посетителей QR-кодов и индивидуальных средств защиты. Разрешено посещение зоопарков на открытом воздухе и экоферм, а также заповедников, — отметили в ведомстве.

Во время локдауна в области закроются все магазины, кроме продуктовых и аптек, салоны красоты, фитнес-клубы, кинотеатры и концертные залы, общепит будет работать только на доставку или навынос. При этом работу продолжат хостелы и гостиницы, кафе и рестораны при отелях.

В пресс-службе комитета по туризму Московской области предложили варианты самых интересных мест для прогулок в нерабочие дни. Среди них музей-усадьба «Архангельское», усадьбы Середниково и Абрамцево, парк «Пехорка», передает «Радио 1».

Нерабочими в Подмосковье объявлены дни с 28 октября по 7 ноября.