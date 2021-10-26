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Студентов Школы телевидения «Останкино» отчислили за лайк в Instagram

Виктория Сикерина

Общество
Студентов Школы телевидения «Останкино» отчислили за лайк в Instagram
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Нескольких студентов Высшей школы телевидения «Останкино» отчислили за лайк под критикующим систему образования в учреждении комментарием в социальной сети Instargram. Об этом во вторник, 26 октября, рассказала одна из отчисленных учащихся Алиса Тимченко в личном блоге.

Оставивший комментарий пользователь был недоволен тем, что из-за пандемии коронавируса занятия в Школе отменили, а деньги за обучение не возместили.

— Вопрос, за что мы платим НЕмаленькие деньги? Делайте тогда каникулы по оплате обучения, раз вы не можете проводить занятия удаленно, — отметил комментатор.

Это заявление лайкнула упомянутая Алиса Тимченко и еще несколько студентов образовательного учреждения. В ответ на это им сообщили, что они отчислены из Школы.

По словам отчисленных, руководство «Останкино» даже не объяснило причины таких мер.

— Уведомили меня об отчислении в официальном аккаунте Instagram и написали: «ВЫ НИКОГДА НЕ СМОЖЕТЕ УЧИТЬСЯ В ШКОЛЕ, УВЫ», затем заблокировали пропуск. Не позвонили, не написали, не вызвали на встречу, а просто отписались в Direct, — уточнила Алиса.

После студенты приехали к зданию Школы, чтобы объясниться с руководством. Причин для отчисления, по словам девушки, не было. Она не имела долгов по учебе и всегда вовремя оплачивала обучение.

— Меня даже никто слушать не стал. Даже спустя двух часов уговоров, внутрь меня так никто и не пустил. Аргумент охранника был простой: «Звонил учредитель, сказал ни под каким предлогом не оставлять этих студентов в школе, гнать их в шею!», — заключила студентка на личной странице в Instagram.

Видео: instagram/thealice
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