Автоэксперт перечислил основные правила замены антифриза

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Автовладельцу необходимо заливать только тот антифриз, который рекомендует производитель машины. Также не стоит смешивать жидкости разных стандартов. Об этом «Вечерней Москве» рассказал заместитель главного редактора журнала «За рулем» Никита Гудков.

Он подчеркнул, что основное правило при замене антифриза — не заливать жидкость, которую не одобряет фирма — производитель автомобиля.

— Прежде всего, нужно изучить заводскую инструкцию, узнать, что предписывает заливать завод-изготовитель, и заливать антифриз именно этого стандарта. Как правило, в большинстве случаев это G12, G12+, G12 ++, G13 и т. д., — отметил Гудков.

По словам специалиста, эти жидкости в некоторых случаях можно смешивать. Однако тем, кто в этом не разбирается, лучше отказаться от такого подхода, уверен Гудков.

Эксперт обратил внимание, что требованием производителя о совместимости автомобиля только с конкретным антифризом можно пренебречь.

— Иногда предусматривается какой-то совсем специфический антифриз. Как правило, заводской продукт, на котором стоит марка конкретного автомобиля, можно заменить любым антифризом, отвечающим данному стандарту, — рекомендовал специалист.

Неподходящий антифриз может стать причиной проблем с системой охлаждения, предупредил автоэксперт. В разных случаях последствия могут отличаться: в частности, возможно появление коррозии или налета.

Существуют различные признаки, которые говорят о необходимости замены антифриза, отметил собеседник «ВМ».

— Прежде всего, пробег и срок службы — все это указано в сервисных книжках. Если визуально антифриз потерял цвет, стал мутным, в нем появился ржавый налет (это видно в расширительном бачке), можно и досрочно поменять, — посоветовал Гудков.

Эксперт заметил, что наличие запаха антифриза в салоне говорит о неполадках. В частности, проблема может возникать из-за течи радиатора отопителя, крана отопителя или патрубков отопителя. О проблемах с автомобилем также может говорить слишком высокий расход антифриза, подчеркнул Гудков.

— Если требуется регулярно доливать антифриз, значит, он где-то вытекает. Течь, безусловно, нужно устранить, потому что она в любой момент может стать сильнее, и вы на дороге «закипите», останетесь без антифриза, — предупредил специалист.

Однако небольшое количество жидкости может испаряться в процессе эксплуатации, отметил эксперт. Поэтому необходимость заливать пол-литра или даже литр антифриза между ТО необязательно означает, что автомобиль требует ремонта. Также эксперт обратил внимание, что автовладельцам необязательно менять антифриз при смене сезонов.

— Разделение антифриза на летний и зимний не имеет никакого смысла. У нас страна северная, поэтому летний антифриз, у которого температура замерзания чуть повыше, никаких преимуществ не дает, кроме того, что будет чуть дешевле, — отметил специалист.

При выборе антифриза россиянам стоит отдать предпочтение зимнему варианту: даже в южных регионах страны зимой бывают температуры, при которых летний антифриз будет замерзать, заключил Гудков.