В Зарядье отменили концерты, которые выпадают на период нерабочих дней

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Концертный зал «Зарядье» отменил концерты на период нерабочих дней в Москве — с 28 октября по 7 ноября включительно. Об этом сообщает пресс-служба зала.

Как рассказала генеральный директор культурного центра Ольга Жукова, соответствующая мера в данный момент является необходимой для стабилизации ситуации с COVID-19.

— Мы уверены, что принятые меры о нерабочих днях с 28 октября по 7 ноября снизят рост заболеваемости, а введение QR-кодов при посещении концертных залов, театров и музеев позволит работать нам с большей загрузкой зала, — добавила директор.

В пресс-службе уточнили, что с 8 ноября посетить Зарядье можно будет только при наличии QR-кода о вакцинации, пишет РИА Новости.

Мэр Москвы Сергей Собянин с 28 октября по 7 ноября ввел в столице режим нерабочих дней. В этот период должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории столицы, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других.