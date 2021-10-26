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Эксперты напомнили правила эксплуатации газовых плит

Ирина Игнатенко

Общество
Эксперты напомнили правила эксплуатации газовых плит
Фото: Пресс-служба Госдумы

Эксперты напомнили главные правила эксплуатации газовых плит.

Ведущий эксперт Фонда пожарной безопасности Константин Кузнецов в комментарии «МИР 24» отметил, что работающую газовую плиту ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра; вблизи плиты нельзя располагать источники открытого огня: свечки, спички и устройства, где используется открытое пламя. Также необходимо строго соблюдать требования по эксплуатации газового оборудования, указанные в инструкции.

Также очень важно регулярно проверять техническое состояние газового оборудования. По словам инженера сервисной службы по газовому оборудованию Эдуарда Милованова, плановые проверки должны проводиться раз в год.

Кроме того, необходимо следить за состоянием вентиляции — именно она часто становится причиной утечек и в худшем случае — возгорания.

25 октября в жилом доме в Набережных Челнах произошел хлопок газовоздушной смеси. По последней информации, пострадали пять человек, одна из пострадавших позже скончалась.

Источник: mir24.tv

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