Эксперты напомнили правила эксплуатации газовых плит
Эксперты напомнили главные правила эксплуатации газовых плит.
Ведущий эксперт Фонда пожарной безопасности Константин Кузнецов в комментарии «МИР 24» отметил, что работающую газовую плиту ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра; вблизи плиты нельзя располагать источники открытого огня: свечки, спички и устройства, где используется открытое пламя. Также необходимо строго соблюдать требования по эксплуатации газового оборудования, указанные в инструкции.
Также очень важно регулярно проверять техническое состояние газового оборудования. По словам инженера сервисной службы по газовому оборудованию Эдуарда Милованова, плановые проверки должны проводиться раз в год.
Кроме того, необходимо следить за состоянием вентиляции — именно она часто становится причиной утечек и в худшем случае — возгорания.
25 октября в жилом доме в Набережных Челнах произошел хлопок газовоздушной смеси. По последней информации, пострадали пять человек, одна из пострадавших позже скончалась.
Источник: mir24.tv