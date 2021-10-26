Россиянам объяснили правила въезда в популярные страны ЕС

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Россиянам рассказали о правилах въезда в популярные европейские страны с открытым и неоткрытым шенгеном. Об этом во вторник, 26 октября, сообщила Ассоциация туроператоров России, ссылаясь на визовых специалистов туристических компаний.



При действующей открытой многогранной шенгенской визе, выданной до пандемии, россиянин имеет право въезжать во все страны ЕС, принимающие граждан РФ с туристическими целями. Однако, все решения относительно получения той или иной визы принимает сотрудник пограничной службы. Первую поездку рекомендуется совершать в страну, выдавшую шенген.



Если же турист получил новый мультишенген, но не открыл в выдавшей его стране, то решение на въезд остается за государством, куда планируется поездка. Так, Греция и Хорватия пускают туристов с непокрытым шенгеном других стран, а Венгрия и Австрия могут и не пустить.



—Кроме того, если турист путешествует, например, в Грецию с непокрытой австрийской, или скажем, немецкой визой, то это может негативно повлиять на получение виз от этих европейских стран в будущем, — цитирует эксперта ПАКС АТОР.



Во избежание проблем со въездом специалисты «Русского Экспресса» напоминают о правиле первого въезда, действовавшего и до пандемии. Турист должен первой посетить ту страну, которая выдала ему шенгенскую визу. Впрочем, некоторые европейские страны могут пойти неопределенные уступки, учитывая нынешнее положение.



Также отмечается, что наибольшую лояльность в визовом вопросе демонстрирует консульство Греции, исправно выдающее мультивизы. А вот консульства Австрии, Хорватии, Венгрии и Эстонии чаще выдают визы ровно на даты поездки.



Ранее, 21 октября, стало известно, что Госдеп США отнес российских граждан к категории, которая не может получить американскую визу на территории своей страны. Госдеп уточнил, что получить визу граждане РФ могут в столице Польши — Варшаве.