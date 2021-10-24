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Госдеп США причислил россиян к «бездомным национальностям»

Юлия Курганова

Политика
Госдеп США причислил россиян к «бездомным национальностям»
state.gov/Фотография с сайта Госдепа США

Госдеп Соединенных Штатов отнес российских граждан к категории, которая не может получить американскую визу на территории своей страны. Данная информация опубликована на сайте ведомства, россияне попали в перечень при его последнем обновлении 21 октября.

Госдепартамент отмечает, что к категории Homeless Nationalities, которая дословно переводится как «бездомные национальности», относятся граждане стран, на территории которых нет консульства США. Туда же входят жители государств, ситуация в которых, по мнению американских властей, не позволяет дипломатам обрабатывать заявления на получение визы США из-за сокращения численности сотрудников консульства

Уточняется, что россияне могут получить американскую визу в столице Польши Варшаве.

Помимо граждан России в этот список попали жители Йемена, Южного Судана, Сирии, Ирана, Кубы, Эритрем, Ливии, Сомали и Венесуэлы.

2 августа США предписали 24 российским дипломатам покинуть страну до 3 сентября. Посол России в США Анатолий Антонов посетовал, что американские власти стали без объяснения причин отменять действующие визы членов семей сотрудников посольства и задерживать продление разрешений на въезд.

Посол США в России Джон Салливан заявил, что дипмиссия с 1 августа продолжит работу в сокращенном составе: в количестве 120 сотрудников. Сокращение штата связано с введением российскими властями ограничений на наем граждан России и третьих стран в ответ на действия Вашингтона в апреле 2021 года.

Тогда американская сторона выслала десять российских дипломатов, обвинив их в связях с разведывательными службами РФ. Таким образом, с 1 августа американское посольство в Москве работает в минимальном за пять лет составе.

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