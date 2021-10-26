«Приведет к эпидемии ожирения»: доктор Комаровский объяснил, каким детям можно есть сладкое

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Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, можно ли детям есть сладкое.

— Сладости – это самый доступный способ получения удовольствия. И тяжело детям в этом отказать. Когда взрослые видят, что их дети с аппетитом едят, они радуются. Но можно доставить удовольствие и другими способами, например, прогуляться с ребенком, съездить с ним на рыбалку, — рассказал врач в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Он пояснил, что сладость — это сконцентрированный источник энергии, и если вы предложили ребенку что-то вкусное, вы должны обеспечить возможность для того, чтобы он эту энергию потратил.

— Он должен побегать, попрыгать, выплеснуть энергию. Тогда в сладком нет ничего страшного. Но если дети сидят в смартфонах — это не предусматривает расход энергии. В 21 веке использование сладостей и смартфонов приведет к эпидемии ожирения. Еще одна проблема при употреблении сахара — это кариес, – сказал врач.

Доктор Комаровский отметил, что сладкое не нанесет вреда лишь тем детям, которые растут в семьях с активным образом жизни.

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