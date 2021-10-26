Госдума одобрила проект закона об отмене обязательного техосмотра

Фото: Пресс-служба Госдумы

Комитет Государственной думы РФ по транспорту одобрил законопроект об отмене обязательного техосмотра. Об этом сообщил глава комитета нижней палаты парламента Евгений Москвичев во вторник, 26 октября.

По его словам, Госдума порекомендовала принять в первом чтении указанный проект закона.

— До Нового года мы его примем во втором и третьем чтении. Закон «Единой России» предполагает добровольное прохождение техосмотра. Он не нарушает ни один действующий закон... Мы не нарушаем концепцию, которая говорит о том, что техосмотр должен проходить грузовой и пассажирский транспорт. Мы даем право прохождения техосмотра добровольно, если изменяется конструкция автомобиля или он старше четырех лет, — заявил Москвичев.

В случае принятия документа физические лица будут проходить техосмотр при постановке на учет, смене владельца транспортного средства, изменении конструкции или замене основных деталей автомобиля или мотоцикла.

— В пояснительной записке к документу говорится, что вероятность участия в ДТП легковых автомобилей и мотоциклов с техническими неисправностями, но при этом имеющих действующие полисы ОСАГО, очень низкая, — уточнили на официальном сайте «Единой России».

Другие изменения произошли на улицах Москвы. 21 октября на юго-востоке столицы заработала первая камера, способная фиксировать проезд между дорожными полосами.