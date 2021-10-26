Синоптик рассказала о погоде в Москве в начале ноября
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде в столичном регионе в начале ноября.
Она сообщила, что без осадков в первые дни ноября не обойдется.
— Скорее всего, это все-таки будет дождь, потому что температуры воздуха прогнозируются положительные и в ночные, и в дневные часы, — уточнила синоптик в комментарии RT.
Она уточнила, что 1 и 2 ноября будет сухая погода, а осадки ожидаются с 3-го числа.
Татьяна Позднякова отметила, что дать долгосрочный прогноз на ноябрь в настоящее время проблематично, погодные условия будут меняться под воздействием различных факторов.
До этого синоптики рассказали о погоде в Москве на текущей неделе. В ближайшие выходные погода будет солнечной, а воздух в городе прогреется до 13 градусов.