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Синоптики рассказали о погоде в Москве на текущей неделе

Иван Юминов

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Погода в Москве
Город
Синоптики рассказали о погоде в Москве на текущей неделе
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Потепление ожидается в столице ближе к выходным на последней неделе месяца.

— Новая неделя в столице началась с прохладной, но ясной погоды. Минувшая ночь стала самой холодной за осень, днем синоптики обещают не выше пяти градусов, — говорится в сообщении.

Прохладная погода в Москве сохранится и во вторник, 26 октября. Столбики термометров поднимутся лишь до семи градусов, ожидается ветер с порывами до 14 метров в секунду.

Небольшой дождь возможен днем в среду, 27 октября. Осадки и ветер, а также до десяти градусов тепла ожидаются в четверг, 28 октября, и пятницу, 29 октября.

Суббота, 30 октября, окажется солнечной и теплой. Ветер стихнет, а воздух в городе прогреется до 13 градусов, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

25 октября ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что прошедшая ночь стала самой холодной в Москве с начала осени. Минимальная температура в городе на базовой метеостанции ВДНХ составила минус 2,4 градуса, уточнил он.

Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве из-за сильного ветра с утра вторника, 26 октября, до утра четверга, 28 октября. Местами порывы ветра, по данным метеобюро, возможны со скоростью до 15 метров в секунду.

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