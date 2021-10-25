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«Желтый» уровень опасности объявили в Москве из-за ветра с 26 октября

Иван Юминов

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Погода в Москве
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«Желтый» уровень опасности объявили в Москве из-за ветра с 26 октября
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за сильного ветра с утра вторника, 26 октября, до утра четверга, 28 октября. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

— Ветер. Период предупреждения — с 10:00 26 октября до 10:00 28 октября, — говорится в сообщении.

Местами порывы ветра, по данным метеобюро, возможны со скоростью до 15 метров в секунду. «Желтый» уровень опасности из-за ветра будет действовать и в Московской области, отмечается на сайте Гидрометцентра.

25 октября ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что прошедшая ночь стала самой холодной в Москве с начала осени. Минимальная температура в городе на базовой метеостанции ВДНХ составила минус 2,4 градуса, уточнил он.

Синоптик отметил, что на метеостанции в Тушине зафиксировали температуру минус 2,8 градуса. Кроме того, Тишковец рассказал, что в Московской области холоднее всего было в Сергиевом Посаде и Клину, где столбики термометров опустились до отметки минус 3,9 градуса, и Дубне — минус 4,5.

До этого синоптики рассказали о погоде в Москве в последние дни октября.

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