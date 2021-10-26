Олег Газманов назван самым популярным певцом этого года

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Лучшим эстрадным певцом 2021 года россияне назвали Олега Газманова. Этого мнения придерживаются 19 процентов граждан, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Второе место в рейтинге лучших эстрадных отечественных певцов занял рэпер Баста, за которого отдали голоса десять процентов россиян. На третьей строчке оказались сразу два исполнителя: Григорий Лепс и Сергей Лазарев, каждый из которых получил по девять процентов голосов. В пятерку лучших вокалистов вошли также Леонид Агутин и Валерий Меладзе.

Лучшей исполнительницей опрошенные назвали Полину Гагарину. Так считают 17 процентов граждан страны. Одну позицию ей уступает Пелагея, за которую отдали голоса 13 процентов респондентов. В число лучших также вошли Елена Ваенга, Зиверт, София Ротару и Валерия. Каждая из исполнительниц получила по семь процентов голосов, пишет Lenta.

До этого аналитический центр университета «Синергия» выяснил, что россияне чаще всего берут кредиты на покупку жилья, машины и гаджетов.