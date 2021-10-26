Олег Газманов назван самым популярным певцом этого года
Лучшим эстрадным певцом 2021 года россияне назвали Олега Газманова. Этого мнения придерживаются 19 процентов граждан, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Второе место в рейтинге лучших эстрадных отечественных певцов занял рэпер Баста, за которого отдали голоса десять процентов россиян. На третьей строчке оказались сразу два исполнителя: Григорий Лепс и Сергей Лазарев, каждый из которых получил по девять процентов голосов. В пятерку лучших вокалистов вошли также Леонид Агутин и Валерий Меладзе.
Лучшей исполнительницей опрошенные назвали Полину Гагарину. Так считают 17 процентов граждан страны. Одну позицию ей уступает Пелагея, за которую отдали голоса 13 процентов респондентов. В число лучших также вошли Елена Ваенга, Зиверт, София Ротару и Валерия. Каждая из исполнительниц получила по семь процентов голосов, пишет Lenta.
До этого аналитический центр университета «Синергия» выяснил, что россияне чаще всего берут кредиты на покупку жилья, машины и гаджетов.