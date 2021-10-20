Аналитики выяснили, на что россияне чаще всего берут кредиты

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Россияне чаще всего берут кредиты на покупку жилья, машины и гаджетов. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитического центра университета «Синергия».

Наибольшей популярностью пользуется ипотечное кредитование. За такой услугой в банки обращались 28,8 процента респондентов. Еще 20,4 процента россиян брали кредит на покупку автомобиля, 19,4 процента — на приобретение гаджета и бытовой техники, 15,9 процента — на ремонт. 8,8 процента граждан брали ссуду для перекредитования старых долгов.

Меньше всего среди целей кредитования распространены траты на путешествия, здоровье, помощь родным, обучение и организацию мероприятий, например, свадеб и юбилеев, для этого ссуды брали меньше десяти процентов участников исследования. Главными преимуществами кредитования россияне назвали возможность тратить деньги в нужный момент (65,4 процента), отсутствие необходимости занимать средства у знакомых (17,6 процента) и делать накопления (9,5 процента).

Еще 7,5 процента респондентов сказали, что кредит является для них единственной возможностью сделать крупную покупку. Среди основных недостатков кредитов участники опроса выделили необходимость переплачивать за товар — так считает почти половина (45,6 процента). Каждому пятому не нравится отдавать часть зарплаты для погашения долга, а 34,6 процента не устаивает потенциальный риск оказаться в долговой яме.

Аналитики проводили исследование в сентябре среди пяти тысяч россиян старше восемнадцати лет во всех российских регионах, сообщает РИА Новости.

Накануне стало известно о возможном предложении правительству субсидировать так называемую экоипотеку — программу, связанную с приобретением энергосберегающих домов. Такая недвижимость обойдется дороже «классической», но за ее содержание придется платить гораздо меньше. Возможен ли скачок спроса на экоипотеку в ближайшем будущем и насколько выгоден такой тип кредита, «Вечерняя Москва» узнала в беседе с ипотечным брокером Дмитрием Ракутой.