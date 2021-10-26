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Мосприрода пригласила горожан на квест #КоллекционерМосприроды

Ольга Маркова

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Мосприрода пригласила горожан на квест #КоллекционерМосприроды
Фото: mos.ru / Евгений Самарин
Россия, Москва, Измайловский парк культуры и отдыхаКарта всех событий

Мосприрода с 29 октября приглашает жителей и гостей столицы принять участие в квесте #КоллекционерМосприроды.

На территориях города — в природно-исторических парках «Измайлово», «Покровское-Стрешнево», «Битцевский лес», «Царицыно», природном заказнике «Долина реки Сетунь» — участникам квеста предстоит искать «артефакты».

На природных объектах будут размещены шесть видов отрывных артобъявлений. Задача — собрать шесть разных отрывающихся фрагментов и выполнить дополнительные задания. Познавательный «бумажный гербарий» состоит из следующих видов московских деревьев: березы, дуба, клена, липы, туи, черной ольхи — именно им посвящены разыскиваемые объявления.

Пять участников, которые выполнят все условия игры и творчески подойдут к дополнительным заданиям, после 8 ноября получат призы от Мосприроды.

Участие в мероприятии бесплатное, сообщается на сайте Мосприроды.

Зоологический музей МГУ имени М. В. Ломоносова с 4 по 7 ноября зовет горожан принять участие в праздничной программе, которая включает экскурсии, лекции, игры. Гости смогут посетить музей с тематическими экскурсиями «Путешествие к лемурам и не только», «Малыши в природе», «Звери и птицы Арктики и Антарктики», узнать много нового на занятиях «Выставка Мир рептилий», «Бионика», «Моллюски», «Большой друг» и «Паукообразные». Взрослая аудитория приглашается на игру «Зоомафия».

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