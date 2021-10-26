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Андрей Бочкарев: Более 285 километров дорог планируется построить в Москве в 2022–2024 годах

Полина Долганова

Город
Андрей Бочкарев: Более 285 километров дорог планируется построить в Москве в 2022–2024 годах
Фото: Элина Максимова

Более 280 километров дорог могут построить в Москве в 2022–2024 годах за счет бюджета города. Об этом во вторник, 26 октября, рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, за последние 11 лет в городе построили и реконструировали около тысячи километров дорог. Этот показатель составляет порядка 16–18 процентов от всей дорожной сети Москвы, которая существовала десять лет назад.

Среди новых дорог, которые построят в Москве в следующие три года, будет также 89 тоннелей, эстакад, мостов и других объектов. Также планируется возвести свыше 50 пешеходных переходов.

Кроме того, в ТиНАО построят 71,5 километра дорог, семь крупных строений и два пешеходных перехода.

За период с 2022 по 2024 год в Москве планируют возвести 25 станций метро и провести 58,5 километра тоннелей. Об этом Андрей Бочкарев рассказал во вторник, 26 октября.

По его словам, до 2024 года в столице также построят три новых электродепо для обслуживания поездов.

Все новые объекты позволят улучшить транспортную ситуацию в городе.

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