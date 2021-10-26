Андрей Бочкарев: К 2025 году в Москве планируется построить еще 25 станций метро

Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

За период с 2022 по 2024 год в Москве планируют возвести 25 станций метро и провести 58,5 километров тоннелей. Об этом во вторник, 26 октября, рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, до 2024 года в столице также построят три новых электродепо для обслуживания поездов.

Все новые объекты позволят улучшить транспортную ситуацию в городе.

Глава Стройкомплекса добавил, что за три года специалисты должны завершить строительство на участках Калининско-Солнцевской, Сокольнической и Троицкой линиях метро.

Кроме того, в Москве планируется начать строительные работы на участках Рублево-Архангельской, Бирюлевской и Арбатско-Покровской линий.

Две трети средств Адресной инвестиционной программы (АИП) Москвы на 2022–2024 годы планируют направить на развитие транспортной инфраструктуры. Об этом Андрей Бочкарев рассказал ранее. По словам заммэра, средства выделят на строительство объектов столичного метро, а также на железнодорожные работы и благоустройство улично-дорожной сети. Кроме того, большое количество средств направят на возведение объектов социального назначения. В общей сложности за счет АИП до 2024 года планируется построить 720 новых объектов.