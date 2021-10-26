Первый в России кодекс этики искусственного интеллекта подписан в Москве

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В рамках первого международного форума «Этика искусственного интеллекта: начало доверия», проходящего 26 октября в Москве, состоялось подписание кодекса этики ИИ. Кодекс станет частью федерального проекта «Искусственный интеллект» и стратегии развития информационного общества на 2017–2030 годы. В подписании принимали участие Альянс в сфере искусственного интеллекта и ряд других крупных компаний.



Кодекс устанавливает общие этические принципы, которыми должны руководствоваться участники отношений в сфере искусственного интеллекта в своей деятельности. Он распространяется на этические аспекты создания, внедрения и использования технологий ИИ на всех этапах жизненного цикла, которые не урегулированы законодательством РФ.

По словам заместителя руководителя Аналитического центра при правительстве Сергея Наквасина, на сегодняшний день вопросами этики ИИ занимаются порядка 20 стран, передает ТАСС.

Авторами кодекса выступили Альянс в сфере ИИ совместно с Аналитическим центром при правительстве РФ и Минэкономразвития. Свои подписи под документом поставили Сбербанк, «Газпром нефть», «Яндекс», VK, МТС и Российский фонд прямых инвестиций, входящие в альянс. Также кодекс подписали представители Сколкова, «Ростелекома», Росатома, InfoWatch и ЦИАН.

Ранее, 4 октября, стало известно, что шесть исследовательских «центров» в сфере искусственного интеллекта (ИИ) до 2024 года получат федеральные гранты до одного миллиарда рублей.