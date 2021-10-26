Выставка «Русский модерн» откроется в Третьяковской галерее

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Лаврушинский переулок, 10 Карта всех событий

Государственная Третьяковская галерея представляет выставку «Русский модерн. На пути к синтезу искусств», которая организована в рамках проекта «Галерея открывает свои запасники» и объединяет произведения, созданные в конце 1890-х — 1910-е годы — эпоху расцвета стиля модерн в России.

Расцвет русской живописи эпохи модерна созвучен Серебряному веку в литературе и тесно связан с эстетикой символизма. В конце XIX — начале ХХ века находили выражение весьма противоречивые тенденции искусства — от исторических ретроспекций до метафизических пейзажей, романтизированных портретов и театрализованных жанровых сцен.

На первый план выдвигается художественный прием уплощения изображения. Постепенная эволюция этого принципа была одной из причин возникновения и распространения картин-панно. В значительной степени этому развитию способствовало участие многих художников в оформлении театральных постановок, что привносило в их живопись отпечаток особенных законов сцены и смелые цветовые решения.

Выставка открыта с 26 октября по 31 августа 2022 года, сообщается на сайте галереи.

С 19 октября в Новой Третьяковке на Крымском Валу работает выставка произведений скульпторов Матвея Манизера и Елены Янсон-Манизер. Посетители увидят восемь произведений скульпторов Манизеров из собрания галереи. Экспозиция включает в себя портреты, скульптурные композиции, а также фрагменты монументальных произведений.

С 3 ноября Новая Третьяковка открывает выставку «Михаил Врубель». Жизнь живописца похожа на увлекательный и трагический роман, овеяна мифами и легендами, его можно назвать «идеальным художником», чей корпус творений является, по сути, одним совершенным произведением.