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Амстердамский апелляционный суд постановил передать украинской стороне скифское золото. Об этом стало известно во вторник, 26 октября.

В феврале 2014 года драгоценную коллекцию из двух тысяч экспонатов вывезли на выставку в Амстердам из четырех музеев, расположенных в Крыму.

Однако после вхождения полуострова в состав России культурный центр в Голландии отказался возвращать артефакты и Украине, и Крыму. Такое решение принял судья.

После, в 2016 году, суд постановил передать Киеву коллекцию, однако крымская сторона подала апелляционное заявление.

В 2019 году было принято промежуточное решение по данному вопросу. Тогда суд заявил, что конвенция ЮНЕСКО 1970, которой апеллировала Украина, не регулирует данное дело, передает РИА Новости.

До этого Украина потребовала от России выполнить «обязательства» в отношении жителей Крыма. Тогда же официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) страны Олег Николенко заявил, что Москва не может препятствовать общению населения Крымского полуострова и Донбасса с украинскими властями.

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».