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Столичные ветсанэксперты с начала осени не допустили 2,7 тонны овощей и фруктов к продаже

Полина Долганова

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Столичные ветсанэксперты с начала осени не допустили 2,7 тонны овощей и фруктов к продаже
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В столице с начала сентября текущего года не допустили к продаже 2,7 тонны овощей и фруктов. Об этом во вторник, 26 октября, сообщили в пресс-центре московского комитета ветеринарии.

Всего с начала осени эксперты осмотрели 2,5 тонны этих натуральных продуктов.

В пресс-службе напомнили, что те овощи и фрукты, которые продаются на городских рынках, проходят ветеринарно-санитарную проверку. По ее итогам специалисты выдают разрешение на продажу, передает агентство городских новостей «Москва».

Сезон заставил фермеров снизить цены на овощи. Так, к примеру, картофель из Нижегородской области на 12 столичных ярмарках можно купить по 18 рублей за килограмм. «Вечерка» узнала, сколько стоят овощи из фермерских хозяйств.

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