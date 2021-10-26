Железнодорожники завершили подготовку станций МЦД к зимнему периоду

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На станциях Московских центральных диаметров (МЦД) завершились работы по подготовке станций к зимнему периоду. Об этом рассказали представители пресс-службы Московской железной дороги.

— Железнодорожники завершили подготовку пассажирской инфраструктуры на действующих двух линиях МЦД и будущей МЦД-4 к работе в зимних условиях. Так, на станциях проведена проверка работы электрических систем отопления и тепловых завес в количестве 1,2 тысячи единиц оборудования. На вокзалах Фили, Кунцево, Одинцово МЦД-1, а также Царицыно, Щербинка и Подольск МЦД-2 проведена промывка и опрессовка отопительного оборудования, — сообщается в материале.

Как утверждают в пресс-службе, для комфортного передвижения пассажиров на 65 станциях МЦД, а также на восьми вокзалах, находящихся в пределах диаметров, входные группы и оконные проемы подготовили к работе зимой. На Курском, Рижском, Савеловском и Смоленском направлениях МЖД рабочие провели замеры освещенности платформ. Также на навесах над платформами, на которых установлена система «антилед», проверили исправность оборудования. Отмечается, что самый большой навес на МЦД находится на станции «Славянский бульвар» сразу над двумя платформами — его общая площадь 13 тысяч квадратных метров, передает агентство городских новостей «Москва».

— Антиобледенительная система надежно защищает от образования наледи и сосулек, — заключили представители ведомства.

Во вторник, 19 октября, в Транспортном комплексе столицы рассказали о новых пересадках на будущих Московских центральных диаметрах. Первые два маршрута — МЦД-1 и МЦД-2 — уже обзавелись 21 пересадкой. С вводом еще трех диаметральных линий их станет втрое больше.