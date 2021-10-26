Песков порекомендовал Моргенштерну обсудить ценность Дня Победы с ветеранами

Фото: Администрация президента РФ

Рэперу Моргенштерну необходимо обсудить важность Дня Победы в Великой Отечественной войне с самими ветеранами. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 26 октября.

Он посоветовал артисту поговорить на эту тему со своими бабушками и дедушками.

— Поговорите с ними и спросите, почему так важен День Победы, почему он был, есть и будет важен вечно для нашей страны, — заявил Песков.

Также пресс-секретарь лидера государства убежден, что Моргенштерн противоречиво высказался «не по злобе». По мнению Дмитрия Пескова, рэпер недостаточно образован, поэтому позволяет себе такие заявления о войне. Однако это несложно исправить.

— Те молодые люди, которые знамениты, пользуются популярностью у своих сверстников, должны понимать, что они так или иначе несут ответственность за то, чтобы понимать такие важные для всей нашей страны понятия, как День Победы. Они должны за это нести моральную ответственность, — цитирует ТАСС слова пресс-секретаря президента России.

До этого в интервью Ксении Собчак Моргенштерн заявил, что не понимает, зачем праздновать День Победы в России и каждый год вспоминать о прошлом.