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Названы самые популярные витамины у россиян в 2021 году

Юлия Евграфова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Названы самые популярные витамины у россиян в 2021 году
Фото: Pexels

В период пандемии россияне активно покупают витамины. Одним из самых популярных мультивитаминных комплексов оказались «Компливит» и «Дуавит». Что еще пользовалось спросом у россиян в 2021 году «Вечерней Москве» рассказали специалисты оператора фискальных данных Такском.

— По нашим данным, самыми популярными мультивитаминными комплексами в 2021 году стали «Компливит», «Дуавит», «NowFoodsDailyVits», «Центрум от А до ZN», «VitrumPlus», «Мульти-табс Классик Плюс», «Супрадин» и «SolgarMulti I». Что касается не комплексов, а отдельных групп, то охотнее всего россияне покупают витамины С, А, Е, B, D и рыбий жир. Основные продажи витаминов приходятся на весну и осень, когда организм в них больше всего нуждается, — сообщил директор департамента по развитию бизнеса ОФД Такском Артем Меликджанян.

Как дополнили аналитики, в октябре текущего года на 12 процентов выросли продажи витаминов (в сравнении с этим же периодом 2020 года). Наибольшую покупательскую активность эксперты также отметили в марте, апреле и сентябре 2021 года. Средняя цена за пачку витаминов с января по октябрь текущего года составила 222 рубля.

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