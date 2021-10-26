Лариса Картавцева: Кадровый и научный потенциал — основа развития медицины Москвы

Фото: Пресс-служба МГД

Развитие кадрового и научного потенциала напрямую влияет на уровень здравоохранения и качество оказания медицинской помощи. Об этом сообщила председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева в беседе с Агентством городских новостей «Москва».

— В Москве реализуются различные проекты и внедряются новые механизмы, которые помогают привлечь самых талантливых специалистов. Крайне важна поддержка тех, кто сегодня, находясь на передовой борьбы с коронавирусом, принимая на себя повышенную нагрузку в городских поликлиниках и больницах, тем не менее готов повышать квалификацию, наращивать свои компетенции, вести научную работу и участвовать в инновационной деятельности. В столице сегодня развиваются все эти направления, — заявила депутат.

Как утверждает Лариса Картавцева, на поддержку научных разработок и инноваций в сфере здравоохранения выделяется 1 миллиард рублей. Средства будут направлены на финансирование коллективов государственных медорганизаций, которые разрабатывают высокотехнологичные методы диагностики и лечения заболеваний. Отмечается, что средства получат проекты продолжительностью от одного года до трех лет.

— Поддержка таких проектов позволит специалистам быть уверенным в завтрашнем дне, тщательно проработать свои методики, варианты их внедрения, — сообщила депутат.

По словам председателя профильной комиссии, столичный центр инновационных технологий в здравоохранении с участием совета главных врачей при московском департаменте здравоохранения будет выделять средства ежегодно, таким образом число получателей будет увеличиваться.

Также, Центр инновационных технологий в здравоохранении будет оказывать нематериальную поддержку специалистам, которые выбрали этот путь в медицине. Помогать при оформлении патентов на разработки, их внедрении, публикации статей в ведущих медицинских журналах, передает Агентство городских новостей «Москва».

— Это поможет научным коллективам защитить и реализовать свои идеи и, как следствие, повысит качество медицинской помощи в Москве, и, конечно, даст новый стимул врачам для самосовершенствования и поднимет престиж столичного медика, — заключила Лариса Картавцева.

Ранее сообщалось, что в Парламентской библиотеке Мосгордумы открылась выставка картин участников социального благотворительного арт-проекта «Вторая жизнь». Экспозиция посвящена героизму медицинских работников в борьбе с пандемией. Также она приурочена к Международному дню врача.