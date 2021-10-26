Столичный фонд подписал договор на достройку проблемного ЖК «Остров Эрин»

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Московский фонд защиты прав дольщиков подписал договор с компанией «МСУ-1» для завершения строительства проблемного жилого комплекса «Остров Эрин» в ТиНАО. Об этом во вторник, 26 октября, сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Компанию для соглашения договора выбирали по результатам открытого конкурса.

— По условиям договора исполнитель завершит строительство корпусов жилого комплекса, а также, для комфорта будущих жителей выполнит благоустройство прилегающей территории, — рассказала Пятова.

По ее словам, в ближайшее время городской фонд передаст стройплощадку компании.

Генеральный директор Фонда Александр Гончаров в свою очередь добавил, что специалисты «МСУ-1» в скором времени начнут возводить ограждение территории, а также работать над ее планировкой. В рамках подготовительного этапа строительства рабочие также демонтируют аварийные конструкции, разберут завалы мусора и установят информационные щиты.

Компания также выступает в качестве технического заказчика, который обследует жк и разработает проектную документацию. По результатам данной работы Мосгосэкспертиза должна выдать свое положительное заключение.

С начала 2021 года Мосгосэкспертиза согласовала 42 проекта строительства домов по программе реновации. Здания возведут в 26 районах семи округов столицы. Об этом сообщил председатель московского Комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов Валерий Леонов.