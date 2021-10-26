Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Столичный фонд подписал договор на достройку проблемного ЖК «Остров Эрин»

Полина Долганова

Город
Столичный фонд подписал договор на достройку проблемного ЖК «Остров Эрин»
Фото: freepik.com

Московский фонд защиты прав дольщиков подписал договор с компанией «МСУ-1» для завершения строительства проблемного жилого комплекса «Остров Эрин» в ТиНАО. Об этом во вторник, 26 октября, сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Компанию для соглашения договора выбирали по результатам открытого конкурса.

— По условиям договора исполнитель завершит строительство корпусов жилого комплекса, а также, для комфорта будущих жителей выполнит благоустройство прилегающей территории, — рассказала Пятова.

По ее словам, в ближайшее время городской фонд передаст стройплощадку компании.

Генеральный директор Фонда Александр Гончаров в свою очередь добавил, что специалисты «МСУ-1» в скором времени начнут возводить ограждение территории, а также работать над ее планировкой. В рамках подготовительного этапа строительства рабочие также демонтируют аварийные конструкции, разберут завалы мусора и установят информационные щиты.

Компания также выступает в качестве технического заказчика, который обследует жк и разработает проектную документацию. По результатам данной работы Мосгосэкспертиза должна выдать свое положительное заключение.

С начала 2021 года Мосгосэкспертиза согласовала 42 проекта строительства домов по программе реновации. Здания возведут в 26 районах семи округов столицы. Об этом сообщил председатель московского Комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов Валерий Леонов.

Читайте также:
договоренностиМоскваСтроительство
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С любовью к настоящей книге

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

От смеха до слез есть только миг

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Комплексный подход

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Дерипаска создал прецедент

Александр Никонов
Александр Никонов

Ночь оживших знаменитостей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День первого снега

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Все мнения
О проекте