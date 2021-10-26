Госдума в первом чтении приняла закон о повышении МРОТ

Фото: АГН Москва

Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2022 году до 13 617 рублей. Он увеличился на 6,4 процента. Об этом во вторник, 26 октября, передает РИА Новости.

— Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2022 года в сумме 13 617 рублей в месяц, — говорится в документе.

Отмечается, что по сравнению с действующим, МРОТ увеличится на 825 рублей. Из-за этого повысится заработная плата примерно у 2,7 миллиона человек, преимущественно работающих в государственных и муниципальных учреждениях.

Реализовывать эту инициативу будут за счет средств федерального бюджета. Расходы реального сектора экономики на нее составят около 17,4 миллиарда рублей, передает агентство.

В беседе с «Вечерней Москвой» кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев сообщил, что предложение отменить в России минимальный размер оплаты труда (МРОТ) неправильное. Это приведет как минимум к тому, что работодатели не будут выплачивать сотрудникам гарантированную зарплату.