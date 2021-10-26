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Сын Светличной отреагировал на новость о том, что ее нашли

Ирина Игнатенко

Общество
Сын Светличной отреагировал на новость о том, что ее нашли
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Сын артисткиСветланы Светличной Алексей Ивашов прокомментировал новость о том, что актрису нашли.

Актрису Светлану Светличную нашли после нескольких дней поисков. Она принимает участие в съемках ток-шоу.

Алексей Ивашов признался, что шокирован таким развитием событий. Он отметил, что накануне у него был день рождения, а его мать даже не поздравила его.

Он напомнил, что со своей супругой Ольгой весь день 25 октября просидел в полиции. Сын Светличной добавил, что ничего не собирается делать в связи с открывшимися обстоятельствами, и отметил, что у него нет никаких отношений с мамой.

— У меня сейчас нет никаких отношений с ней вообще. Пусть она живет, как хочет, и Бог в помощь ей. Я больше к ней ни ногой, — отметил он в комментарии «360».

До этого «ВМ» публиковала хронологию исчезновения знаменитости.

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