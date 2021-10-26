Рафик Загрутдинов: 12 пожарных депо построят в Москве к 2025 году

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В 2022–2024 годах на территории столицы будет построено 12 пожарных депо. Об этом во вторник, 26 октября, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов на заседании Комиссии по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Мосгордумы.



В 2022 году планируется построить четыре депо, пять депо — в 2023 году и три депо — в 2023 году. Загрутдинов подчеркнул, что новые депо появятся в тех районах города, где сегодня есть дефицит в таких объектах, это будут как уже сформированные городские территории, так и активно развивающиеся площадки.

22 октября Рафик Загрутдинов рассказал о завершении часть работ по строительству здания скоропомощного стационарного комплекса на территории ГБУЗ НИИ СП им. Н. В. Склифосовского. В корпусе будет шесть разнопрофильных операционных, среди которых гибридная нейрохирургическая операционная с МРТ и ангиографическая операционная с передвижным КТ.Также предусмотрено разделение потоков пациентов по степени тяжести. Отдельным потоком пойдут прибывшие не с бригадой скорой помощи, а самостоятельно.