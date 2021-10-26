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Андрей Бочкарев: Большая кольцевая линия метро замкнется на год раньше планируемого срока

Дарья Чентаева

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Андрей Бочкарев: Большая кольцевая линия метро замкнется на год раньше планируемого срока
Фото: Пресс-служба МУФ

Строительные работы московской Большой кольцевой линии (БКЛ) метро планируется закончить на год раньше срока — в 2022 году. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в ходе заседания комиссии по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Мосгордумы.

— Традиционно строительство метро остается одним из приоритетов транспортного развития столицы. Безусловно, главным проектом метростроения остается Большая кольцевая линия, которая станет самым протяженным в мире подземным метрокольцом, — рассказал заммэра.

По словам Андрея Бочкарева, уже в текущем году для пассажиров одновременно откроются сразу десять станций метро.

— Всего на 10 пусковых станциях запада, юго-запада и юга БКЛ было смонтировано порядка 208 тысяч единиц оборудования, проложено свыше 223 тысяч метров трубопровода, 61,5 тысячи метров воздуховодов и более 6 тысяч километров кабеля, — заключил глава строительного комплекса.

26 октября Андрей Бочкарев заявил, что к 2025 году в Москве планируется построить еще 25 станций метро и провести 58,5 километра тоннелей. По его словам, до 2024 года в столице также построят три новых электродепо для обслуживания поездов.

Все новые объекты позволят улучшить транспортную ситуацию в городе.

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