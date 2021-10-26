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«Смешарики» выпустили серию о переписи населения 

Анастасия Колоскова

Общество
«Смешарики» выпустили серию о переписи населения 
Фото: youtube.com/Рики

На телевидении состоялась премьера серии популярного мультсериала «Смешарики», которую посвятили Всероссийской переписи населения. Об этом во вторник, 26 октября, сообщили на сайте Всероссийской переписи населения.

— В эпизоде «Перепись — дело коллективное» Нюша становится переписчицей, узнает, что такое мотивация, а ее соседи по Ромашковой долине, пусть и не сразу, но постигают силу и значение переписей населения, — говорится в сообщении.

Для эпизода создали эксклюзивный музыкальный номер. В финале мультфильма один из его героев поет песню «Начинаем перепись».Новая серия «Смешариков» опубликована на YouTube-канале Всероссийской переписи населения.

15 октября в России началась перепись населения, которая продлится до 14 ноября. Она впервые будет проходить в цифровом формате в период до 8 ноября.

Жители России могут сами заполнить переписной лист на портале госуслуг, в МФЦ или на стационарных участках. Проводить обход домов граждан будут почти 320 тысяч переписчиков.

На отдаленных и труднодоступных территориях перепись продлится до 20 декабря. Гражданам, в частности, предложат ответить на вопросы, на каких языках они говорят в повседневной жизни и каким способом добираются до работы.

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