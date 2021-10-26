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Москвичам рассказали о графике работы социальных учреждений с 28 октября по 7 ноября

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Москвичам рассказали о графике работы социальных учреждений с 28 октября по 7 ноября
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Социальные учреждения столицы будут работать в особом режиме с 28 октября по 7 ноября из-за осложнения ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во вторник, 26 октября.

Она отметила, что такие меры эффективно покажут себя в борьбе с пандемией.

— Это время мы призываем москвичей использовать с наибольшей пользой — провести дни в кругу семьи, съездить на дачу или пройти вакцинацию в одном из городских пунктов. В Москве будут продолжать работу пункты вакцинации и экспресс-тестирования на COVID-19. Сделать прививку можно без записи в популярных общественных местах или по записи в поликлинике, — заявила заммэра.

Анастасия Ракова уточнила, что для москвичей доступно 50 точек экспресс-тестирования на коронавирус. Они будут открыты в нерабочие дни в торговых центрах, транспортно-пересадочных узлах и центрах госуслуг.

Так, например, сотрудники городских центров социального обслуживания в выходные дни будут работать очно, дистанционно и на выездах. Специалисты будут доставлять продукты питания, лекарственные препараты и товары первой необходимости, принимать различные документы и оформлять заявления.

А в образовательных учреждения города с 28 октября по 7 ноября введут каникулы.

Официальный сайт мэра Москвы подробно расписал график работы социальной инфраструктуры в Москве в нерабочие дни.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в столице в настоящий момент не введен режим локдауна. При этом власти не планируют вводить его в будущем.

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