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Дмитрий Песков заявил, что в Москве нет и не планируется ввода карантинного режима

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Дмитрий Песков заявил, что в Москве нет и не планируется ввода карантинного режима
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в столице в настоящий момент не введен режим локдауна. При этом власти не планируют вводить его в будущем. Такое мнение он выразил во вторник, 26 октября.

— В Москве нет и не планируется локдауна, — передает ТАСС слова Пескова.

25 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова уточнила, что грядущие нерабочие дни в России из-за коронавируса не являются локдауном.

Людей, по ее словам, «вынуждают» общаться в своей семье и больше времени проводить на свежем воздухе. Опыт введения таких дней в майские праздники показал, что мера позволила не развиться подъему заболеваемости.

До этого спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что в РФ не наблюдается оснований для введения общефедерального локдауна, несмотря на то что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в стране остается непростой.

Она также добавила, что подобная ограничительная мера нецелесообразна, так как она крайне негативно отразится на людях и стране в целом.

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