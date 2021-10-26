Дмитрий Песков заявил, что в Москве нет и не планируется ввода карантинного режима

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в столице в настоящий момент не введен режим локдауна. При этом власти не планируют вводить его в будущем. Такое мнение он выразил во вторник, 26 октября.

— В Москве нет и не планируется локдауна, — передает ТАСС слова Пескова.

Она также добавила, что подобная ограничительная мера нецелесообразна, так как она крайне негативно отразится на людях и стране в целом.