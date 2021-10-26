Эксперт озвучил, когда книги по психологии могут принести пользу

Фото: Pexels

Осознание психологических проблем — это не всегда повод для обращения за помощью к специалисту. Первым делом стоит попробовать помочь себе самостоятельно. Порой в таком случае полезны книги по саморазвитию и психологии. Об этом «Вечерней Москве» рассказал психолог, гипнолог Иван Рябцев.

— Иногда специализированная литература дает подсказки, ответы и меняет мышление в отношении многих вопросов. Поэтому то, что вырос спрос на книжную продукцию именно в пандемию, не удивляет, ведь многим пришлось пережить за это время потрясения и перемены. Люди ищут способ успокоиться, познать себя, отвлечься и самореализоваться. Книги с уклоном в психологию не лечат и не избавляют от серьезных проблем. Однако чтение подобной литературы способно показать, как избегать проблем и обрести уверенность в себе, — сказал собеседник «ВМ».

По мнению Ивана Рябцева, книги по психологии учат понимать себя, окружающих и разбираться в отношениях. Если же психологические проблемы — это диагноз, то нужно уже идти к специалисту, подчеркнул эксперт.

— То, что люди стали активнее искать не художественную литературу, а узконаправленную, хорошо. Это помогает в саморазвитии, но психологическую работу необходимо оставить квалифицированному специалисту во избежание осложнений, — предостерег Рябцев.

Как выяснила «Вечерняя Москва», с января по сентябрь 2021 года россияне активно покупали не только книги по саморазвитию, но и по инвестированию. По мнению психолога, когда такая литература приходится по нраву читателю, он планирует и дальше развиваться в этом направлении, тогда уже стоит начинать посещать специализированные тренинги. По заключению Рябцева, такая специализированная литература, как и по саморазвитию, способна дать базовые знания.