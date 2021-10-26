Сергей Собянин одобрил план благоустройства возле станции МЦД-1 Фили

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Россия, МЦД-1 Белорусско-Савёловский диаметр, станция Фили Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин одобрил проект благоустройства около станции первого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-1) Фили. Об этом рассказали в пресс-службе главы города в ходе заседания президиума правительства столицы во вторник, 26 октября.

Станция Фили расположились на западе Москвы около строящегося Северного дублера Кутузовского проспекта. С обеих сторон ее окружают остановочные пункты МЦД-1 Тестовская и Славянский бульвар.

— Проект благоустройства предусматривает строительство подземного пешеходного перехода через пути МЦД-1. Запланирована и реконструкция прилегающей улично-дорожной сети, включая Промышленный проезд, — уточнили в пресс-службе.

На территории около станции Фили рабочие создадут наземные пешеходные переходы и остановки общественного транспорта. Здесь предусмотрены парковки для такси, велосипедов и машин.

Также на территории установят навесы по принципу «сухие ноги». Они будут защищать горожан в непогоду от осадков, пишет агентство городских новостей «Москва».

До этого заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что за период с 2022 по 2024 год в Москве планируют возвести 25 станций метро и провести 58,5 километра тоннелей.

Заммэра подчеркнул, что до 2024 года в столице также построят три новых электродепо для обслуживания поездов.