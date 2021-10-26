Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Полковник указал на ошибку США в определении главного оружия российского флота

Ирина Игнатенко

Политика
Полковник указал на ошибку США в определении главного оружия российского флота
Фото: Пресс-служба Минбороны России

Полковник в отставке Виктор Литовкин прокомментировал заявление аналитиков из США о том, что обновленный Военно-морской флот России в будущем сделает основную ставку на подводные и воздушные беспилотники.

Самой ожидаемой новинкой в этой области является огромная ядерная торпеда «Посейдон», отметил американский журналист Марк Эпископос. Этот аппарат, оснащенный мощнейшим ядерным зарядом, способен вызвать настоящее радиоактивное цунами, передает ФАН.

Американский журналист неправ в том, что основную ставку в России будут делать на беспилотники, считает Виктор Литовкин.

— Основную ставку будут делать на надводные и подводные корабли. В первую очередь подводные обитаемые корабли, то есть носители стратегических ракет, и многоцелевые атомные подводные лодки типа «Ясень», их модификации, в том числе и «Борей», — отметил он в комментарии Nation News.

При этом полковник подтвердил, что беспилотник «Посейдон» обладает уникальными характеристиками. По его словам, чтобы надводные беспилотники использовались для выполнения повседневных задач ВМФ, необходимы соответствующие носители.

До этого сообщалось, что Россия приступила к разработке зенитных мини-ракет для уничтожения беспилотников.

Читайте также:
БеспилотникиСШАОружие
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С любовью к настоящей книге

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

От смеха до слез есть только миг

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Комплексный подход

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Дерипаска создал прецедент

Александр Никонов
Александр Никонов

Ночь оживших знаменитостей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День первого снега

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Все мнения
О проекте