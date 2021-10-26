Около 150 миллиардов рублей выделят в 2022 году в Москве на льготный проезд в транспорте

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Около 150 миллиардов рублей из городского бюджета направят на реализацию льготного проезда в общественном транспорте столицы в следующем году. Об этом сообщила заместитель руководителя департамента финансов Москвы Светлана Губанова во вторник, 26 октября, на заседании комиссий Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике и по экологической политике.

При этом город продолжит совершенствовать систему социального такси для маломобильных граждан. Примерно 100 миллионов рублей из бюджета столицы потратят в 2022 году на закупку таких машин.

— В 2022 году на льготный проезд на наземном транспорте, метро, пригородных железных дорогах и на транспорте Московской области предусмотрены ассигнования на сумму 147,7 миллиарда рублей, — заявила Губанова.

По ее словам, в бюджете также предусмотрели денежные средства на льготную оплату услуг ЖКХ, пишет РИА Новости.

26 октября мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о повышении размера минимальной пенсии с доплатой от города до 21 193 рублей.

С 1 января 2022 года индексация выплаты неработающим пенсионерам составит 4,8 процента.