Сергей Собянин постановил увеличить минимальную пенсию в столице до 21 193 рублей

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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о повышении размера минимальной пенсии с доплатой от города до 21 193 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе главы города во вторник, 26 октября.

Уточняется, что с 1 января 2022 года индексация выплаты неработающим пенсионерам составит 4,8 процента.

— Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Величина городского социального стандарта минимального дохода неработающих пенсионеров вырастет до 21 193 рублей, — написали в пресс-службе.

Такую меру поддержки получат более двух миллионов горожан старшего возраста, пишет ТАСС.

14 октября Сергей Собянин заявил, что минимальный размер пенсии для жителей столицы увеличится до «21 с лишним тысячи рублей».

Мэр города подчеркнул, что средства на это уже заложили в городской бюджет.

До этого стало известно, что президент России Владимир Путин подписал закон об исполнении бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) за 2020 год с профицитом 575,6 миллиарда рублей.

Так, доходы фонда за прошлый год составили 10 триллионов 303,3 миллиарда рублей, или 98 процентов от прогнозных объемов. При этом расходы бюджета ПФР в 2020 году оценили в 9 триллионов 727,7 миллиарда рублей, или 98,5 процента к уточненной сводной росписи.