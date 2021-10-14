Сергей Собянин сообщил, что москвичам повысят минимальной размер пенсии

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Минимальная пенсия для жителей столицы увеличится до «21 с лишним тысячи рублей». Соответствующее заявление сделал в четверг, 14 октября, мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала ТВЦ.

Он подчеркнул, что средства на это уже заложили в городской бюджет.

Мэр Москвы Сергей Собянин увеличил прожиточный минимум для жителей столицы. С 1 января 2022 года он составит 18 714 рублей, для трудоспособного населения — 21 371 рубль, для пенсионеров — 14 009 рублей, для детей — 16 174 рубля.

Во вторник, 12 октября, экономист рассказала, что в 2022 году с 1 января будут проиндексированы страховые пенсии на 5,9 процента, социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению — на 7,7 процента в соответствии с индексом роста прожиточного минимума пенсионера. По ее словам, с учетом повышения среднегодовой размер пенсии неработающего пенсионера составит 18 521 рубль, социальная пенсия — 10 307 рублей.